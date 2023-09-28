Актриса Бонни Райт родила первенца. Она и ее муж Эндрю Лококо впервые стали родителями. Бонни рассказала, что роды происходили дома.
К слову "Видно, что улыбка папина": Юлия Санина умилила сеть редкими фото с родителями
Бонни Райт стала мамой
Первенец звезды "Гарри Поттера" появился на свет 19 сентября. У супругов родился сын – Элио Оушен Райт Лококо. Бонни показала первое фото малыша.
Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так любим наше солнышко! Я так благодарна нашей родовой команде, которая держала нас за руки и сделала это путешествие таким радостным и увлекательным. Рождение – это самый безумный опыт!
– рассказала знаменитость.
Новорожденный сын Бонни Райт / Фото из инстаграма Бонни Райт
32-летняя актриса поблагодарила акушеров за помощь во время родов и мужа Эндрю, который ее поддерживал.
"Спасибо Эндрю, который был моей опорой во время родов, в буквальном смысле, ведь я так крепко прижималась к тебе, а ты никогда не содрогался. У Элио нежнейший любящий папа. На этом свое гормонально-эмоциональное сверхдлинное сообщение завершаю".
Личная жизнь Бонни Райт
- Звезда Гарри Поттера была обручена с актером Джейми Кэмпбеллом Бовером, но их отношения завершились.
- В прошлом году Бонни Райт вышла замуж за 38-летнего бизнесмена Эндрю Лококо. В апреле супруги поделились счастливой новостью о беременности.
- Хотя Бонни Райт стала известна за роль Джини Уизли (младшей сестры Рона) в экранизации "Гарри Поттера", сейчас она покинула актерство. Зато она занимается режиссурой.