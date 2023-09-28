Акторка Бонні Райт народила первістка. Вона та її чоловік Ендрю Лококо вперше стали батьками. Бонні розповіла, що пологи відбувалися вдома.

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Бонні Райт стала мамою

Первісток зірки "Гаррі Поттера" з'явився на світ 19 вересня. У подружжя народився син – Еліо Оушен Райт Лококо. Бонні показала перше фото малюка.

Ми всі здорові та щасливі. Ми з Ендрю так любимо наше сонечко! Я так вдячна нашій пологовій команді, яка тримала нас за руки й зробила цю подорож такою радісною і захопливою. Народження – це найшаленіший досвід!

– розповіла знаменитість.



Новонароджений син Бонні Райт / Фото з інстаграму Бонні Райт

32-річна акторка подякувала акушерам за допомогу під час пологів та чоловікові Ендрю, який її підтримував.

"Дякую Ендрю, який був моєю опорою під час пологів, в буквальному сенсі, адже я так міцно притискалася до тебе, а ти ніколи не здригався. У Еліо найніжніший люблячий тато. На цьому свій гормонально-емоційний наддовгий допис завершую".

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