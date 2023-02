У сріблястій сукні: Джилл Байден з'явилась на Греммі у вишуканому образі

Перша леді США Джилл Байден взяла участь у церемонії нагородження Греммі-2023. Вона з'явилась на заході у вишуканому образі.

Вночі 5 – 6 лютого відбулась церемонія нагородження музичної премії Греммі-2023. Серед селебрітіз, які оголошували переможців, була перша леді США.

Образ Джилл Байден

Дружина Джо Байдена назвала переможницю Боні Райт за пісню Just Like That, яка стала піснею року, а також оголосила про перемогу іранського виконавця у номінації про соціальні зміни.

Джилл Байден постала перед публікою у сукні довжини максі від Oscar de la Renta. Вбрання було сріблястого кольору та переливалося, мало мереживний візерунок у вигляді пелюсток. Сукня була приспущена та відкрила плечі першої леді.



Джилл Байден / Фото Vogue

Джилл доповнила образ сережками-підвісками та вишуканою укладкою. На обличчі першій леді зробили вечірній макіяж, що не зробив її look важким, а лише підкреслив риси обличчя.

Джилл Байден оголосила переможців: відео

Що відомо про Греммі-2023

У Лос-Анджелесі вночі 6 лютого відбулась церемонія нагородження. Піснею року стала Just Like That від Бонні Рейт, найкращою сольною виконавицею назвали Адель. Статуетку за альбом року здобув Гаррі Стайлз, а Бейонсе за найкращий танцювальний альбом.

До речі, Бейонсе стала найбільш нагородженою артисткою – на її рахунку 88 номінацій та 32 статуетки. Серед інших рекордів – переможницею премії вперше стала трансгендерна жінка.

Українка Таня Муіньо не здобула нагороди за музичне відео, натомість у цій номінації переміг кліп Тейлор Свіфт.