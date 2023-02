В серебристом платье: Джилл Байден появилась на Грэмме в изысканном образе

Первая леди США Джилл Байден приняла участие в церемонии награждения Грэмми-2023. Она появилась на закате в изысканном образе.

Ночью 5 – 6 февраля прошла церемония награждения музыкальной премии Грэмми-2023. Среди селебритиз, объявлявших победителей, была первая леди США.

Образ Джилл Байден

Жена Джо Байдена назвала победительницу Бони Райт за песню Just Like That, которая стала песней года, а также объявила о победе иранского исполнителя в номинации о социальных переменах.

Джилл Байден предстала перед публикой в платье длины макси от Oscar de la Renta. Наряд был серебристого цвета и переливался, имел кружевной узор в виде лепестков. Платье было приспущено и открыло плечи первой леди.



Джилл Байден / Фото Vogue

Джилл дополнила образ серьгами-подвесками и изысканной укладкой. На лице первой леди сделали вечерний макияж, что не сделало ее look тяжелым, а лишь подчеркнул черты лица.

Джилл Байден объявила победителей: видео

Что известно о Грэмми-2023

В Лос-Анджелесе ночью 6 февраля прошла церемония награждения. Песней года стала Just Like That от Бонни Рейт, лучшей сольной исполнительницей назвали Адель. Статуэтку за альбом года завоевал Гарри Стайлз, а Бейонсе за лучший танцевальный альбом.

Кстати, Бейонсе стала самой награжденной артисткой – на ее счету 88 номинаций и 32 статуэтки. Среди других рекордов – победительницей премии впервые стала трансгендерная женщина.

Украинка Таня Муиньо не получила награды за музыкальное видео, но в этой номинации победил клип Тейлор Свифт.