Джилл Байден отримала позитивний тест на COVID-19: як почувається перша леді США
Джерело:Reuters
Перша леді США Джилл Байден захворіла на коронавірус. Вона отримала позитивний тест на COVID-19.
Президентське подружжя США – Джо і Джилл Байден здали тест на коронавірус. У президента він дав негативний результат, тоді як у першої леді – позитивний.
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Джилл Байден захворіла
Симптоми 72-річної першої леді США описують як легкі.
Цього вечора у першої леді був позитивний результат тесту на COVID-19. Вона залишиться в їхньому будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер,
– повідомила директорка з комунікацій Джилл Байден Елізабет Александер.
Джо Байден повернувся з Делаверу у понеділок ввечері. За кілька днів він повинен відправитися в Індію на саміт "Великої двадцятки".
"Після позитивного тесту першої леді на COVID-19 сьогодні ввечері президенту теж зробили тест на COVID. Тест президента дав негативний результат. Цього тижня він здаватиме тест у звичайному режимі та спостерігатиме за симптомами", – кажуть у Білому домі
Коли подружжя хворіло на COVID-19
Востаннє Джилл Байден хворіла на коронавірус ще у серпні минулого року. Вона інфікувалась через тиждень після того, як одужав її чоловік. Тоді перша леді також відчувала тільки легкі симптоми, адже вакцинована двічі.
У 80-річного президента виявили коронавірус у липні 2022. Він перебував на ізоляції у Білому домі й виконував усю роботу в онлайн-режимі. Згодом Джо Байден отримав позитивний тест, а за три дні – знову негативний. Це явище пояснили як "відскок коронавірусу". Хоч симптомів не було, Байден знову перебував на ізоляції.