У рожевому пальті: Джилл Байден зачарувала романтичним образом – фото

Перша леді США Джилл Байден напередодні Дня святого Валентина завітала у крамницю солодощів, щоб придбати смаколиків додому. Вона показала романтичний образ у рожевому пальті.

Джилл Байден також готує подарунок для коханого на 14 лютого. Вона завітала у магазин зі смачними десертами, щоб порадувати чоловіка.

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Романтичний look Джилл Байден

Для походу в крамницю перша леді США обрала елегантне вбрання. Вона постала перед камерою у стильному пальті ніжно-рожевого кольору. Він мав комір, що додавав жіночності та особливого шарму.

Коротке волосся Джилл зібрала у хвіст ззаду. На обличчі вона зробила красивий макіяж з акцентом на очах. Романтичний look доповнювали великі рожеві сережки. На обличчі у дружини Джо Байдена була чорна захисна маска. У руках перша леді тримала великі пакети з солодощами.

Раніше завітала до крамниці, щоб забрати деякі валентинки на вихідні. Тільки не кажіть Джо,

– написала Джилл у публікації.



Джилл Байден у рожевому пальті / Фото з інстаграму Джилл Байден