Джилл Байден зачарувала елегантністю в костюмі: образ першої леді

Перша леді США Джилл Байден поділилась новим діловим образом. Вона показала, як готується до майбутньої зустрічі президента з союзниками й викликала захват у мережі.

Дружина американського президента Джо Байдена Джилл активно бере участь у всіх робочих заходах та зустрічах. Вона ретельно готується до кожної важливої події, що підтвердило її нове фото на сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Джилл Байден святкує день народження: найкращі виходи в статусі першої леді США

Образ Джилл Байден

Перед камерою перша леді Сполучених Штатів позувала за робочим столом в окулярах. Вона задумливо читала й вивчала документи, готуючись до майбутнього візиту європейських лідерів.

Джилл Байден обрала діловий та стриманий аутфіт. Вона постала у білій блузці, яку поєднала з елегантним блакитним жакетом. Образ доповнили лаконічні деталі – сережки-камінці та тонкий ланцюжок на шиї.

Перша леді розпустила волосся та вклала його у звичну зачіску – пишні локони. На обличчі Джилл Байден був макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками та злегка нафарбувала губи бежевою помадою.



Джилл Байден / Фото з інстаграму першої леді

Елегантні образи Джилл Байден