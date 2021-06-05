Джилл Байден вразила стильним повсякденним образом: ефектне фото

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден разом з'явилися на публіці. Дружина президента показала трендовий образ у джинсах та сорочці.

Президентське подружжя упродовж кількох днів відпочивало у місті Регобот-Біч. Там вони святкували день народження Джилл Байден.

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Образ Джилл Байден

4 червня пара повернулась до Білого дому. Перша леді США для перельоту обрала комфортний, але стильний аутфіт. Джилл Байден постала перед камерами у сірих скінні-джинсах та смугастій блакитно-білій сорочці.

Джилл Байден накинула зверху темний велюровий жакет. Вбрання вона поєднала з кросівками в тон. Трендовий образ дружина президента США доповнила сонцезахисними окулярами, золотими сережками-кільцями та ланцюжком з підвіскою.

Перша леді розпустила біляве волосся та вклала його легкими хвильками. Байден підкреслила риси обличчя легким макіяжем.



Джо та Джилл Байдени / Фото Getty Images

Елегантні образи Джилл Байден