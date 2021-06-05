Джилл Байден вразила стильним повсякденним образом: ефектне фото

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден разом з'явилися на публіці. Дружина президента показала трендовий образ у джинсах та сорочці.
Президентське подружжя упродовж кількох днів відпочивало у місті Регобот-Біч. Там вони святкували день народження Джилл Байден.
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Образ Джилл Байден
4 червня пара повернулась до Білого дому. Перша леді США для перельоту обрала комфортний, але стильний аутфіт. Джилл Байден постала перед камерами у сірих скінні-джинсах та смугастій блакитно-білій сорочці.
Джилл Байден накинула зверху темний велюровий жакет. Вбрання вона поєднала з кросівками в тон. Трендовий образ дружина президента США доповнила сонцезахисними окулярами, золотими сережками-кільцями та ланцюжком з підвіскою.
Перша леді розпустила біляве волосся та вклала його легкими хвильками. Байден підкреслила риси обличчя легким макіяжем.
Джо та Джилл Байдени / Фото Getty Images
Елегантні образи Джилл Байден
- Перша леді США з'явилась на публіці в яскравій червоній сукні;
- Дружина президента приголомшила образом у шоколадному костюмі.
- Джилл Байден помітили біля Білого дому у вишиванці.