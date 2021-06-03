Джилл Байден святкує день народження: найкращі виходи в статусі першої леді США

Дружина Джо Байдена – Джилл святкує день народження. 3 червня їй виповнюється 70 років. Жінка підкорює елегантністю під час кожного публічного виходу, демонструє бездоганний смак в одязі. З нагоди ювілею редакція Showbiz 24 підготувала добірку найкращих виходів Байден у статусі першої леді США.

Відколи Джо Байден переміг на президентських виборах у сполучених Штатах Америки, до нього та його дружини прикута особлива увага публіки. У мережі обговорюють не лише публічні виходи президентського подружжя, а й образи Джилл. Вона завжди показує вишуканий смак в одязі, обирає вишукані костюми та сукні.

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Джилл надає перевагу класичним аутфітам. Вона вдало обирає одяг відповідно до подій, гармонійно поєднує усі складові своїх образів. Полюбляє доповнювати їх взуттям на підборах, аксесуарами, акуратними зачісками та бездоганним макіяжем.

Якими образами Джилл Байден приголомшувала публіку за час перебування у статусі першої леді США – дивіться далі!

Найкращі виходи першої леді США Джилл Байден

На церемонії інавгурації Джо Байдена вона постала в бірюзовому твідовому пальто з оксамитовими манжетами та сукні.



Образ Джилл Байден на інавгурації чоловіка / Фото Getty Images

Під час одного з перших виходів у новому статусі Джилл обрала молочну сукню довжини міді від бренду Gabriela Hearst, що використовує екологічно чисті матеріали.



Джилл Байден у сукні бренду Gabriela Hearst / Фото з інстаграму Джилл Байден

Перша леді приїхала в одну зі шкіл США в елегантній сукні білого кольору та вишуканому подовженому піджаку.



Джилл Байден у білій сукні та піджаку / Фото з інстаграму Джилл Байден

На церемонії вручення нагород International Women of Courage ("Хоробра жінка") перша леді з'явилася у блакитній сукні з лимонним принтом.



Джилл Байден у сукні з лимонним принтом / Фото з інстаграму Джилл Байден

Для перельоту вона обрала вбрання ніжно-м'ятного кольору, скомбінувавши елегантну сукню-футляр з класичним пальтом прямого крою з широким лацканом.



Елегантний look Джилл Байден / Фото Getty Images

Байден відвідала громадський коледж у недовгій молочній сукні з широкою спідницею, що підкреслювала фігуру.



Яскравий образ Джилл Байден / Фото з інстаграму Джилл Байден

Для ділової зустрічі перша леді обрала синій класичний костюм, що складався з прямої сукні та елегантного жакета.



Джилл Байден у синьому костюмі / Фото з інстаграму Джилл Байден

Для перельоту до заміської резиденції Джилл Байден одягнула елегантну білу сорочку, широкі рукави якої прикрасила чорна вишивка у вигляді квітів і птахів.



Джилл Байден у вишиванці / Фото Getty Images

Байден прибула до клініки вакцинації в штаті Мічиган та поспілкувалась зі студентами коледжу. Для виходу обрала вишуканий шоколадний костюм.



Джилл Байден у шоколадному костюмі / Фото з інстаграму Джилл Байден