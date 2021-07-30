Перша леді США Джилл Байден серйозно травмувала ногу під час візиту на Гаваї
Джерело:ABC7
Перша леді США Джилл Байден поранила ногу під час своєї поїздки на Гаваї. Тепер дружині американського президента Джозефа Байдена знадобиться хірургічне втручання.
Медичні процедури американська перша леді проходитиме в Національному військово-медичному центрі Волтера Ріді в містечку Бетесда, штат Меріленд. До неї приєднається чоловік.
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Інцидент, внаслідок якого Джилл Байден травмувала ногу, трапився ще минулих вихідних. Тоді вона саме перебувала з поїздкою на Гаваях після зустрічей з американськими спортсменами-олімпійцями.
Спершу на Гаваях перша американська леді відвідала клініку з вакцинації від коронавірусу у Вайпаху, а опісля приєдналась до сімей військових на спільний пікнік на базі Перл Харбор-Гіккам.
Під час прогулянки пляжем на Гаваях Джилл Байден наступила на невідомий предмет, який застряг в її нозі. Тепер його потрібно видалити.
Коротко про Джилл Байден:
- Це дружина американського президента Джозефа Байдена й перша леді США. Раніше вона вже була другою леді: у період 2009 – 2017 років, коли її чоловік був віцепрезидентом.
- Сама міс Байден тривалий час працювала вчителькою й викладала англійську мову та читання. Зокрема, вона навчала підлітків з емоційними вадами в психіатричній лікарні.
- З Джозефом Байденом Джилл одружена вже понад 40 років – з 1977 року. Він став її першим чоловіком, а от Джилл – вже друга дружина Джозефа.
- Попередня дружина нині президента США Нейлія Гантер-Бандер загинула в автокатастрофі в 1972 році разом з їхньою спільною дочкою Наомі.