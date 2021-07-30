Перша леді США Джилл Байден серйозно травмувала ногу під час візиту на Гаваї

Перша леді США Джилл Байден поранила ногу під час своєї поїздки на Гаваї. Тепер дружині американського президента Джозефа Байдена знадобиться хірургічне втручання.

Медичні процедури американська перша леді проходитиме в Національному військово-медичному центрі Волтера Ріді в містечку Бетесда, штат Меріленд. До неї приєднається чоловік.

Цікаво Джилл Байден підтримала збірну США на Олімпіаді-2020: фото в сукні та спортивному светрі

Інцидент, внаслідок якого Джилл Байден травмувала ногу, трапився ще минулих вихідних. Тоді вона саме перебувала з поїздкою на Гаваях після зустрічей з американськими спортсменами-олімпійцями.

Спершу на Гаваях перша американська леді відвідала клініку з вакцинації від коронавірусу у Вайпаху, а опісля приєдналась до сімей військових на спільний пікнік на базі Перл Харбор-Гіккам.

Під час прогулянки пляжем на Гаваях Джилл Байден наступила на невідомий предмет, який застряг в її нозі. Тепер його потрібно видалити.

Коротко про Джилл Байден: