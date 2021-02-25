Джилл Байден продемонструвала вишуканий образ у фіолетовому костюмі: фото

Перша леді США Джилл Байден виступила на форумі в онкологічному центрі. Вона продемонструвала ефектний та вишуканий образ у фіолетовому костюмі.

Перша леді США Джилл Байден часто відвідує ділові зустрічі. Днями вона взяла участь у форумі в онкологічному центрі Мессі в Університеті співдружності Вірджинії.

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Образ Джилл Байден

Для виступу на форумі перша леді США обрала стильний та ефектний образ. Джилл Байден постала перед камерою у білосніжній шовковій блузці з V-подібним вирізом. Вона вдягнула фіолетовий костюм, що складався з піджака та спідниці довжини міді.

Вбрання дружина президента Сполучених Штатів поєднала з довгими замшевими чоботами чорного кольору та на високих підборах. Джилл Байден доповнила look золотими масивними сережками та тонкими ланцюжками на шиї.

Перша леді розпустила волосся та вклала його елегантними локонами. На обличчі вона зробила гарний макіяж з акцентом на очах. Джилл Байден не забуває про засоби захисту від коронавірусу на світських заходах, тож виступала на форумі в оксамитовій масці.



Джилл Байден на форумі / Фото з інстаграм-сторіз Джилл Байден



Джилл Байден на форумі / Фото з інстаграм-сторіз Джилл Байден

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