Джилл Байден приїхала в Україну з візитом: перша леді в Ужгороді
Джерело:Закарпатська обласна рада
Перша леді США Джилл Байден приїхала до України. Вона відвідала Ужгород та зустрілась з Оленою Зеленською.
Дружина президента Сполучених Штатів Джилл Байден приїхала до України з візитом. Вона побувала на Закарпатті, зокрема, відвідала Ужгород.
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Джилл Байден в Україні
Перша леді США зустрілась з українською першою леді Оленою Зеленською. У Закарпатській обласній раді зазначають, що примітно, що це сталось в День матері.
Зустріч перших леді: дивіться відео
Джилл Байден та Олена Зеленська прийшли у школу в Ужгороді, де живуть переселенці із гарячих точок в Україні. Так дружина президента Сполучених Штатів підтримала Україну. Тепер в країні чекають на візит самого лідера США.
Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке,
– повідомили в облраді.
Візит Джилл Байден в Ужгороді був закритим для журналістів, не анонсувався та тримався в таємниці. На зустрічі перших леді була лише пресслужба Білого дому.
Як повідомляють в Ужгороді, Джилл Байден вже покинула територію України. Деталі її поїздки повідомлять згодом.Нагадаємо, що ще наприкінці квітня Олена Зеленська зізнавалась, що не перебуває на зв'язку із Джилл Байден. "На жаль, особисто не виходила на зв'язок. Сподіваюся, що наша співпраця розпочнеться якнайшвидше. Співпраця з багатьма першими леді була закладена ще у мирний час. Тепер ця спільнота активно допомагає нашим людям за кордоном", – зауважувала вона.
Перед цим Байден була в Бухаресті
- 7 травня дружина президента США прибула до Румунії. Там вона зустрілась з Кармен Йоганніс – першою леді Румунії.
- Перші леді відвідали школу Uruguay у Бухаресті з українськими дітьми. Джилл поспілкувалась зі школярами, які намалювали їй, яким бачать світ без війни.
- Байден висловила захват хоробрістю матерів, яких зустріла та поділилась враженнями від зустрічі: "Я думаю, що українці справді знають, що ми разом з ними. Ви бачите, ці діти справді страждали".