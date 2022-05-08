Джилл Байден приїхала в Україну з візитом: перша леді в Ужгороді

Перша леді США Джилл Байден приїхала до України. Вона відвідала Ужгород та зустрілась з Оленою Зеленською.

Дружина президента Сполучених Штатів Джилл Байден приїхала до України з візитом. Вона побувала на Закарпатті, зокрема, відвідала Ужгород.

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Джилл Байден в Україні

Перша леді США зустрілась з українською першою леді Оленою Зеленською. У Закарпатській обласній раді зазначають, що примітно, що це сталось в День матері.

Зустріч перших леді: дивіться відео

Джилл Байден та Олена Зеленська прийшли у школу в Ужгороді, де живуть переселенці із гарячих точок в Україні. Так дружина президента Сполучених Штатів підтримала Україну. Тепер в країні чекають на візит самого лідера США.

Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке,

– повідомили в облраді.

Візит Джилл Байден в Ужгороді був закритим для журналістів, не анонсувався та тримався в таємниці. На зустрічі перших леді була лише пресслужба Білого дому.

Як повідомляють в Ужгороді, Джилл Байден вже покинула територію України. Деталі її поїздки повідомлять згодом.

Перед цим Байден була в Бухаресті

7 травня дружина президента США прибула до Румунії. Там вона зустрілась з Кармен Йоганніс – першою леді Румунії.

Перші леді відвідали школу Uruguay у Бухаресті з українськими дітьми. Джилл поспілкувалась зі школярами, які намалювали їй, яким бачать світ без війни.

Байден висловила захват хоробрістю матерів, яких зустріла та поділилась враженнями від зустрічі: "Я думаю, що українці справді знають, що ми разом з ними. Ви бачите, ці діти справді страждали".