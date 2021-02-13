Джилл Байден прикрасила Білий дім до Дня Валентина: романтичні фото президентського подружжя

Напередодні Дня святого Валентина перша леді США Джилл Байден прикрасила Білий дім. На галявині поблизу президентської резиденції вона встановила гігантські рожеві серця, які оздобила власноруч.

На північній галявині Білого дому Джил Байденом розмістила валентинки гігантських розмірів з написами-посланнями – "любов", "співчуття", "доброта", "сім'я", "єдність", "вдячність", "мир", "сила". Серця з'явились на газоні вранці, 12 лютого, і радуватимуть американців до завершення вікенду, інформує ABC News.

Цікаво У рожевому пальті: Джилл Байден зачарувала романтичним образом – фото

До створення валентинок долучилась сама Джилл Байден. Вона власноруч наносила позитивні білі написи на серця, аби поділитися своєю радістю та об'єднати націю в непростий час пандемії COVID-19. Варто додати, що День Валентина – улюблене свято першої леді. Ще за часів віцепрезидентства чоловіка вона завжди прикрашала кожне вікно його кабінету валентинками.

Вранці, 12 лютого, президентське подружжя влаштувало прогулянку галявиною разом з двома вівчарками, які оселилися в Білому домі. З чашками кави президент і перша леді насолоджувалися милим святковим декором.

"Я знаю, що минулий рік був важким та болісним для всіх нас. Сподіваюсь, повідомлення Джилл до Дня закоханих допомогло оживити ваш день", – написав Джозеф Байден у твіттері, опублікувавши романтичне фото з дружиною.



Джилл Байден з Джо Байденом біля Білого дому / Фото ABC