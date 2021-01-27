У кросівках під пальто: Джилл Байден показала сміливий образ – фото

69-річна Джилл Байден тиждень тому стала господинею Білого дому. У нову оселю подружжя перевезло собак Чемпа і Мейджора, прогулянку з якими влаштувала перша леді США.

Джерело: твіттер Джилл Байден

Для виходу вона обрала повсякденне вбрання та продемонструвала сміливий тренд, одягнувши кросівки під пальто.

До теми Перший діловий вихід: Джилл Байден підкорила елегантним образом – фото

"Чемп і Мейджор приєдналися до нас у Білому домі", – лаконічно підписала Джилл Байден фото з улюбленцями.

Варто додати, що німецькі вівчарки Байденів – перші собаки, які оселились в Білому домі з часу останнього терміну президента США Барака Обами. Чемп вже понад 10 років є членом родини Джо Байдена, а Мейджора взяли з притулку в листопаді 2018 року. Вони переїхали до президентської резиденції зі штату Делавер.

Образ Джилл Байден

Для прогулянки з собаками перша леді США обрала стильний та комфортний повсякденний образ. Вона одягла чорне вовняне пальто довжини міді з приталеним силуетом. Верхній одяг Джилл Байден поєднала з чорними лосинами і кедами.

Попри те, що дружина Джо Байдена одягається досить просто й стримано, вона все ж віддає перевагу відомим світовим брендам. Так, взуття Джилл Байден – це кросівки швейцарського бренду On Running. Крім того, повсякденний look вона довершила золотим годинником від Cartier. 69-річна перша леді США ретельно стежить за собою, тому навіть для прогулянки з домашніми улюбленцями зробила легку укладку.



Джилл Байден / Фото з твіттера першої леді США



Джилл Байден / Фото з твіттера першої леді США