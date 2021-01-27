69-летняя Джилл Байден неделю назад стала хозяйкой Белого дома. В новый дом супруги перевезли собак Чемпа и Мейджора, прогулку с которыми устроила первая леди США.

Источник: твиттер Джилл Байден

Для выхода она выбрала повседневный наряд и продемонстрировала смелый тренд, надев кроссовки под пальто.

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"Чемп и Мейджор присоединились к нам в Белом доме", – лаконично подписала Джилл Байден фото с любимцами.

Стоит добавить, что немецкие овчарки Байден – первые собаки, которые поселились в Белом доме с момента последнего срока президента США Барака Обамы. Чемп уже более 10 лет является членом семьи Джо Байдена, а Мейджора взяли из приюта в ноябре 2018 года. Они переехали в президентскую резиденцию из штата Делавэр.

Champ and Major have joined us in the White House! pic.twitter.com/R035YnavVo — Jill Biden (@FLOTUS) January 25, 2021

Образ Джилл Байден

Для прогулки с собаками первая леди США выбрала стильный и комфортный повседневный образ. Она надела черное шерстяное пальто длины миди с приталенным силуэтом. Верхняя одежда Джилл Байден соединила с черными лосинами и кедами.

Несмотря на то, что жена Джо Байдена одевается довольно просто и сдержанно, она все же отдает предпочтение известным мировым брендам. Так, обувь Джилл Байден – это кроссовки швейцарского бренда On Running. Кроме того, повседневный look она довершила золотыми часами от Cartier. 69-летняя первая леди США тщательно следит за собой, поэтому даже для прогулки с домашними любимцами сделала легкую укладку.



Джилл Байден / Фото из твиттера первой леди США



Джилл Байден / Фото из твиттера первой леди США