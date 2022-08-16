Джилл Байден підхопила коронавірус у відпустці: як почувається перша леді США

У Джилл Байден діагностували COVID-19. Позитивний результат тесту вона отримала у вівторок, 16 серпня, після сімейної відпустки в Південній Кароліні.

Про коронавірус у Джилл Байден повідомив Білий дім. Схоже, COVID-19 вона підхопила у відпустці в місті Каява-Айленд, що в Південній Кароліні.

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Як почувається хвора на коронавірус Джилл Байден

У Джилл Байден нібито легкі симптоми коронавірусу. Ймовірно тому, що вона повністю вакцинована й двічі ревакцинована. Перша леді США вже почала приймати противірусний препарат Paxlovid, який розробила компанія Pfizer.

Цікаво, що ПЛР-тест президента США Джо Байдена показав негативний результат. Однак наступні 10 днів він носитиме маску й здаватиме тести.