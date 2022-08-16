О коронавирусе в Джилл Байден сообщил Белый дом. Похоже, COVID-19 она подхватила в отпуске в городе Каява-Айленд в Южной Каролине.

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Как чувствует себя больная коронавирусом Джилл Байден

У Джилл Байден якобы легкие симптомы коронавируса. Вероятно, потому, что она полностью вакцинирована и дважды ревакцинирована. Первая леди США уже начала принимать противовирусный препарат Paxlovid, разработанный компанией Pfizer.

Интересно, что ПЦР-тест президента США Джо Байдена показал отрицательный результат. Однако следующие 10 дней он будет носить маску и сдавать тесты.

Напомним, сам Джо Байден болел коронавирусом в июле – 21 июля он получил положительный результат теста и находился в изоляции в Белом доме. Президент США выздоровел от COVID-19 за неделю, 27 июля.