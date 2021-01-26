Ніхто не помітив: Джіджі Хадід розсекретила ім'я доньки ще в листопаді

Нещодавно відома американська модель Джіджі Хадід у себе в профілі написала "Мама Хаї", тобто повідомила ім'я 4-місячної доньки. Але днями уважні фанати помітили фото з листопада, де також було розсекречене ім'я.

Джерело: 24 канал

Знаменита американська модель Джіджі Хадід вперше стала мамою близько 4 місяців тому. Зірка не показує обличчя донечки, що так цікавить шанувальників. Але вона розсекретила її ім'я, й зробила це набагато раніше, ніж всім здавалося.

Цікаво Дуже нудило за лаштунками: Джіджі Хадід вперше розповіла, як дефілювала подіумами вагітною

Джіджі Хадід розсекретила ім'я доньки в листопаді

Про те, що 4-місячну доньку знаменитості звуть Хаї, стало відомо кілька днів тому. Джіджі написала у своєму профілі: "Мама Хаї". Ця новина розбурхала мережу, адже до цього модель старанно приховувала її ім'я та досі приховує обличчя дівчинки.

Але уважні користувачі мереж нещодавно знайшли попередню світлину, де Джіджі Хадід розсекретила ім'я. Це фото було оприлюднене ще наприкінці листопада, але тоді ніхто не помітив важливої деталі на одній із фото.

В одному з дописів Джіджі опублікувала свої фото з донечкою та показала, як прикрасила будинок до Різдва. На останньому знімку зображена різдвяна ялинка та подарунки під нею. Там стоїть горщик, а на ньому видніється напис із ім'ям донечки зірки – Хаї. Й справді, з першого погляду дуже важко помітити цю деталь, але один з прихильників моделі приблизив фото.

Інші користувачі твіттера також зазначили, що "Хаї" має арабські корені. Ім'я може означати "обрана, яка належить до королівської сім'ї або аристократії". Також, ймовірно, що модель назвала доньку на честь своєї бабусі Хайрії.