Недавно известная американская модель Джиджи Хадид у себя в профиле написала "Мама Хаи", то есть сообщила имя 4-месячной дочери. Но на днях внимательные фанаты заметили фото с ноября, где также было рассекречено имя.

Источник: 24 канал

Знаменитая американская модель Джиджи Хадид впервые стала мамой около 4 месяцев назад. Звезда не показывает лицо дочери, что так интересует поклонников. Но она рассекретила ее имя, и сделала это гораздо раньше, чем всем казалось.

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Джиджи Хадид рассекретила имя дочери в ноябре

О том, что 4-месячную дочь знаменитости зовут Хаи, стало известно несколько дней назад. Джиджи написала в своем профиле: "Мама Хаи". Эта новость взбудоражила сеть, ведь до этого модель старательно скрывала ее имя и до сих пор скрывает лицо девочки.

Но внимательные пользователи сетей недавно нашли предыдущую фотографию, где Джиджи Хадид рассекретила имя. Это фото было обнародовано еще в конце ноября, но тогда никто не заметил важной детали на одном из фото.

В одном из сообщений Джиджи опубликовала свои фото с дочкой и показала, как украсила дом к Рождеству. На последнем снимке изображена рождественская елка и подарки под ней. Там стоит горшок, а на нем виднеется надпись с именем дочери звезды – Хаи. И действительно, с первого взгляда очень трудно заметить эту деталь, но один из поклонников модели приблизил фото.

We re really blind pic.twitter.com/6X82549NuN — R⁹³ | I'm just unfuckwithable | in a break | (@icarus12ayn) January 22, 2021

Другие пользователи твиттера также отметили, что "Хаи" имеет арабские корни. Имя может означать "избранная, принадлежащая к королевской семье или аристократии". Также, вероятно, что модель назвала дочь в честь своей бабушки Хайрии.