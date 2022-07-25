Зіткнувся на зустрічній: "Аквамен" Джейсон Момоа потрапив у серйозну ДТП

Гавайський актор Джейсон Момоа зіткнувся з мотоциклістом, який виїхав до актора на зустрічну смугу. На щастя, обійшлось без жертв.

Як повідомили у західних ЗМІ, Момоа їхав на рідкісному та потужному автомобілі Oldsmobile 1970 року дорогою Old Topanga Canyon Road. Там йому назустріч виїхав мотоцикліст з Каліфорнії.

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Автомобіль Oldsmobile 1970 / Фото з відкритих джерел

Джейсон зупинився, попросив іншу машину на автотрасі викликати службу 911, і мотоцикліста доправили до лікарні. У нього легкі поранення. Сам Джейсон Момоа не постраждав і перебував на місці аварії протягом усього розслідування.

Зазначимо, що сам Джейсон Момоа любить мотоцикли і він часто на них їздить. Проте цього разу він був за кермом автівки.