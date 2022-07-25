Зіткнувся на зустрічній: "Аквамен" Джейсон Момоа потрапив у серйозну ДТП
Джерело:TMZ
Гавайський актор Джейсон Момоа зіткнувся з мотоциклістом, який виїхав до актора на зустрічну смугу. На щастя, обійшлось без жертв.
Як повідомили у західних ЗМІ, Момоа їхав на рідкісному та потужному автомобілі Oldsmobile 1970 року дорогою Old Topanga Canyon Road. Там йому назустріч виїхав мотоцикліст з Каліфорнії.
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Автомобіль Oldsmobile 1970 / Фото з відкритих джерел
Джейсон зупинився, попросив іншу машину на автотрасі викликати службу 911, і мотоцикліста доправили до лікарні. У нього легкі поранення. Сам Джейсон Момоа не постраждав і перебував на місці аварії протягом усього розслідування.
Зазначимо, що сам Джейсон Момоа любить мотоцикли і він часто на них їздить. Проте цього разу він був за кермом автівки.
- Зазначимо, що голлівудські зірки неодноразово стають учасниками ДТП. До прикладу, Арнольд Шварценеггер у січні 2022 року на позашляховику GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius. Актор ніби перетнув дорогу на червоне світло і їхав на немалій швидкості.