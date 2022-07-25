Как сообщили в западных СМИ, Момоа ехал на редком и мощном автомобиле Oldsmobile в 1970 году по дороге Old Topanga Canyon Road. Там ему навстречу уехал мотоциклист из Калифорнии.

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Автомобиль Oldsmobile 1970 / Фото из открытых источников

Джейсон остановился, попросил другую машину на автотрассе вызвать службу 911 и мотоциклиста доставили в больницу. У него легкие ранения. Сам Джейсон Момоа не пострадал и находился на месте крушения на протяжении всего расследования.

Отметим, что сам Джейсон Момоа любит мотоциклы и часто на них ездит. Однако на этот раз он был за рулем автомобиля.