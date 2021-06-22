Актор з серіалу "Друзі" зізнався у четвертій стадії раку

59-річний Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гантера в серіалі "Друзі", має пізню стадію раку простати. Чоловік бореться з онкозахворюванням вже 3 роки.

Про рак Джеймс Майкл Тайлер розповів під час ефіру на шоу Today. Чоловік усвідомлює, що рано чи пізно його чекатиме сумний фінал.

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Мені поставили діагноз: рак простати на пізній стадії, який поширився на мої кістки. Я борюся з цим останні три роки. Зараз у мене четверта стадія, пізня стадія раку. Так що зрештою, ви знаєте, це напевно мене дістане,

– зізнався актор.

Тайлер також зазначив, що рак почав мутувати, а через пандемію йому довелось пропустити плановий візит до лікаря. "Я пропустив тест, що було не дуже добре. Рак вирішив мутувати під час пандемії, й тому він прогресує", – поділився Джеймс. Наразі чоловік проходить хімієтерапію, але йому вже паралізувало кінцівки.

Яку роль Джеймс виконував у "Друзях"

У знаменитому серіалі 2000-х Джеймс Майкл Тайлер грав менеджера кафе Central Perk, де проводили час усі головні герої. Він близько 10 років брав участь у зйомках серіалу.

На жаль, через хворобу він не зміг взяти участь у спеціальному епізоді серіалу "Друзі: Возз'єднання", який вийшов на екрани сервісу HBO Max 27 травня.