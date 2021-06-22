Актер из сериала "Друзья" признался в четвертой стадии рака

59-летний Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл Хантера в сериале "Друзья", имеет позднюю стадию рака простаты. Мужчина борется с онкозаболеванием уже 3 года.

О раке Джеймс Майкл Тайлер рассказал в эфире шоу Today. Мужчина осознает, что рано или поздно его ждет печальный финал.

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Мне поставили диагноз: рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости. Я борюсь с этим последние три года. Сейчас у меня четвертая стадия, поздняя стадия рака. Так что в конце концов, вы знаете, это наверное меня настигнет,

– признался актер.

Тайлер также отметил, что рак начал мутировать, а из-за пандемии ему пришлось пропустить плановый визит к врачу. "Я пропустил тест, было не очень хорошо. Рак решил мутировать во время пандемии, поэтому он прогрессирует", – поделился Джеймс. Сейчас мужчина проходит химиетерапию, но ему уже парализовало конечности.

Какую роль Джеймс исполнял в "Друзьях"

В знаменитом сериале 2000-х Джеймс Майкл Тайлер играл менеджера кафе Central Perk, где проводили время все главные герои. Он около 10 лет участвовал в съемках сериала.

К сожалению, из-за болезни он не смог принять участие в специальном эпизоде сериала "Друзья: Воссоединение", который вышел на экраны сервиса HBO Max 27 мая.