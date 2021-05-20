51-річна зірка серіалу "Поза" вирішив розповісти правду про свою хворобу після 14-річного мовчання. Портер дізнався про свій діагноз у 2007 році, який називає найгіршим у житті.

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Біллі Портер про діагностику ВІЛу

Актор поділився, що у 2007-му році в нього виявили одразу декілька хвороб: у лютому – діабет 2-го типу, а в червні – ВІЛ. У тому ж році він підписав документи для оголошення банкрутства.

Тодішній сором, додавшись до сорому, який я вже відчував як людина з нетрадиційною орієнтацією, змусив мене мовчати. Я жив у мовчанні з цим соромом 14 років. Бути ВІЛ-позитивним у церкві П'ятдесятників, де я виріс, у дуже релігійній родині, вважається Божою карою,

– розповів актор.

Біллі поділився, що 14 років тому прийшов до лікаря, оскільки на сідниці вискочив дуже болючий прищ, який ніяк не проходив. Принагідно у лікарні йому запропонували пройти тест, який показав позитивний результат. Діагноз чоловік повідомив не всім, а лише "тим, кому потрібно було про нього знати".

ВІЛ, кар'єра та сім'я Біллі Портера

Актор розповів, що він намагався побудувати життя та кар'єру і не був впевнений в тому, що це вдасться, якщо про його інфікування дізнаються інші люди. Тому чоловік намагався якомога менше думати про це та відволікатися.

На карантині Біллі вирішив приділити час сеансам психотерапії. Разом із професіоналом він попрацював над старими травмами, однією з яких є сексуальне насильство з боку вітчима. Портер терпів наругу над собою протягом 5 років – від 7 до 12-річного віку.

Згодом чоловік наважився розповісти про свій статус мамі. Раніше він просто боявся зробити це, боявся засудження з її боку. Однак мама запевнила, що попри все любить його та попросила більше ніколи не приховувати такого.

Я сказав матері – це була найбільша перепона для мене. Мені байдуже, хто і що хоче сказати мені. Ти або зі мною, або просто відійди з дороги,

– наголосив актор.

Життя Білла Портера з ВІЛом

Актор зазначив, що швидше помре від чогось іншого, ніж від ВІЛу. Кожні 2 місяці 51-річний Портер відвідує лікаря. Завдяки лікам йому вдалося покращити стан свого здоров'я. Біллі запевняє, що зараз він набагато здоровіший, ніж коли-небудь у своєму житті.

"Я не сумніваюся, що це слідуватиме за мною. Певен, що всі говоритимуть про те, що я ВІЛ-позитивний. Добре, нехай. Проте я – значно більше, ніж цей діагноз. А якщо ви не бажаєте працювати зі мною через мій статус, ви на мене не заслуговуєте", – підсумував чоловік.