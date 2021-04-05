Це початок нашої історії, – Джессіка з "Холостяка-11" розповіла про побачення з Михайлом

5 випуск 11 сезону "Холостяка" вразив відвертістю. Михайло Заливако зізнався Джессіці, що вже має почуття до неї. Вона стала першою дівчиною на проєкті, яка почула ці слова, і наголосила, що це лише початок їхньої спільної історії.

Джессіка є однією з тих учасниць, які використовують кожен момент, щоб підкорити серце головного холостяка країни. Вона вражає Михайла жіночністю та вишуканістю, завжди вирізняється з-поміж інших.

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У 5 випуску "Холостяка" дівчата відправилися до Львова. Джессіці та ще одній учасниці – Катерині випала нагода самостійно організувати побачення та провести час з Михайлом так, як вони того хочуть. Тому троє відправилися у СПА.

Початок історії Джессіки та "Холостяка"

На особистій сторінці в інстаграмі дівчина опублікувала допис, у якому розповіла, що це побачення стало початком її історії з Михайлом. На церемонії троянд Заливако зізнався, що має почуття до Джессіки, чим приголомшив не лише її, а й конкуренток.

Для мене дуже важливо, щоб чоловік першим проявляв ініціативу та говорив про свої почуття. Йдучи на проєкт, я розуміла, що там все не так, як в реальному житті. Але, коли він перший зізнався мені, то була здивована. Це було дуже мужньо,

– поділилася Джессіка з "Холостяка-11".

Групове побачення учасниця хотіла саме в СПА, бо була впевнена, що там зможе розслабитися. Джессіка запропонувала Михайлові зробити масаж, бо так вони змогли побути вдвох.

Багато спілкувалися, усміхалися, більше дізналися один про одного. Ці декілька хвилин були надзвичайно романтичними,

– зізналася закарпатська красуня.

"Коли він запропонував зробити масаж мені, я була вражена його навичками. Між нами промайнула іскра, але я розуміла, що групове побачення – це не те місце, де варто розвивати нашу історію далі. Думаю, що він обов'язково захоче впізнати мене ще краще", – додала Джессіка.