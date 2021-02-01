Джессіка Біл привітала Джастіна Тімберлейка з днем народження: кумедні архівні фото

У неділю, 31 січня, відомий американський співак Джастін Тімберлейк святкував день народження. Його дружина Джессіка Біл мило привітала з 40-річчям.

Джерело: інстаграм Джессіки Біл

Дружина відомого американського співака Джастіна Тімберлейка присвятила милий допис на честь його дня народження.

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Джессіка Біл привітала Джастіна Тімберлейка

Голлівудській зірці у неділю, 31 січня, виповнилося 40 років. З нагоди свята його дружина привітала Джастіна з днем народження. Вона опублікувала зворушливий допис.

Немає нікого, з ким мені було б веселіше, з ким би я ще більше сміялася, більше відчувала і мала б більше історій, ніж з тобою. Сьогодні твій день. Я бажаю тобі творчого і насиченого року. З 40-річчям тебе, моє кохання,

– написала акторка.

Також Джессіка Біл оприлюднила кумедні кадри з чоловіком, на яких вони відвідували офіційні заходи чи просто розважалися разом.

Серед них було фото з дня народження: Джастін Тімберлейк на ньому позував у кепці з короною. Перед ним стояв невеличкий торт з панкейків та ягід.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Що відомо про шлюб Джастіна Тімберлейка та Джессіки Біл

Акторка та співак одружилися в 2012 році. З тих пір їх вважають одною з найміцніших пар Голлівуду. Однак в 2019 році мережею поширились кадри, на яких Джастін Тімберлейк тримає за руку іншу дівчину. Втім, джерела досі стверджують, що співак не зраджував дружині, а шлюб є для нього пріоритетом.

У 2015 році в подружжя народився син Сайлас. А в липні 2020 року на світ з'явився другий син Фінеас. Джастін та Джессіка приховують від шанувальників своє особисте життя, тому офіційний коментар про народження другої дитини зірковий батько зробив лиш нещодавно. Натомість вагітність Джессіка Біл також не розголошувала.