Дженніфер Лопес зізналась, чи користувалась ботоксом та назвала свій секрет краси

Популярна американська співачка Дженніфер Лопес після звинувачень у зловживанні ботоксом, відповіла на них. У нещодавньому інтерв'ю зірка зізналась, що ніколи не робила ін'єкції й назвала свій секрет краси.

Джерело: People

Знаменита американська виконавиця Дженніфер Лопес нещодавно відповідала на коментарі у соцмережах, в яких користувачі звинувачували співачку у зловживанні ботоксом. Тоді зірка спростувала заяви хейтерів.

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Чи робила Дженніфер Лопес ін'єкції краси

У новому інтерв'ю співачка ще раз торкнулась теми ботоксу та операцій для збереження молодості шкіри обличчя. Джей Ло ще раз підтвердила, що ніколи не робила ін'єкцій та не користувалась ботоксом. Однак вона не засуджує дівчат та жінок, що до такого вдаються.

Якщо ви хочете робити ін'єкції, це прекрасно! Але я не хочу, щоб люди наважувалися говорити: "О, вона намагається змусити нас повірити, що ця штука працює". Я розповідаю вам про те, що дійсно працює! Будь ласка, не треба називати мене брехухою,

– відповіла Дженніфер Лопес, згадавши про її бренд косметики Jlo Beauty.

Зірка сказала, що вона б не соромилась того, що робила з обличчям, та відверто б зізналась в операціях чи інших методах омолодження, якби справді вдалась до них. Але співачці неприємно, коли люди звинувачують її у брехні без знання правди.

Дженніфер Лопес назвала секрет краси

Знаменитість зізналась, що має свій секрет, який насправді допомагає виглядати чудово і прекрасно в будь-якою віці.

Я думаю, що це дуже важливо – робити щось хороше один для одного замість того, щоб ображати і принижувати інших,

– поділилась Дженніфер Лопес.



Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Джей Ло