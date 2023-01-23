"До біса все": Дженніфер Лопес вперше зізналась, що весілля з Беном Аффлеком було імпульсивним

Американська артистка Дженніфер Лопес розповіла, як насправді вона вийшла заміж за Бена Аффлека. Вона назвала весілля "імпульсивним".

Весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека стало однією з найгучніших подій 2022 року, тож його обговорюють досі. Артистка днями зізналась, що їхнє одруження було "імпульсивним".

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Джей Ло про весілля у Лас-Вегасі

Дженніфер Лопес розповіла, що вона з Беном запланувала весілля на серпень у Савані, де мала зібратися вся сім'я. Але планування було дуже напруженим, бо зірка постійно згадувала про заручини 20 років тому та весілля, що зірвалося.

"Я не знаю, чи знаєте ви це, друзі, але 20 років тому ми мали одружитися... І тоді все ніби розвалилося, і цього разу у мене був невеликий посттравматичний стресовий розлад, і я подумала: "Це відбувається?" Ми були такі щасливі, але я просто відчувала, що весілля було таким напруженим", – поділилась артистка.

Побачивши кохану у стресі та напруженості, Бен Аффлек запропонував раптово поїхати в Лас-Вегас та одружитися там. Це сталося в день, коли у пари було запланована репетиція весілля та зустріч з організаторами. Актор взяв все у свої руки та зайнявся невеличкою церемонією, на якій були лише діти.

Одного разу Бен просто сказав: "До біса все, давай просто поїдемо у Вегас і одружимося сьогодні ввечері"", — зізналася зірка. Бен сказав: "Йди на репетицію, коли повернешся сюди, я все приготую. З нами було двоє наших дітей. І він сказав: "Вони будуть нашими свідками, підемо, ми зробимо це сьогодні ввечері", і ми це зробили. Це було прекрасно. Це була найкраща ніч у нашому житті,

– розповіла Дженніфер Лопес.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото з сайту Джей Ло

Нагадаємо, нещодавно артистка показала кадри зі свого весілля, яких раніше не було в мережі. Вона опублікувала відео, в якому підсумувала весь 2022 рік та згадала найкращі моменти у фото.

Додамо, після скромної церемонії в Лас-Вегасі Дженніфер та Бен відправилися у невелику романтичну подорож до Парижу. Та вже 19 серпня вони здійснили все задумане – розпочали масштабне триденне святкування, на яке завітали сім'я та зіркові гості.