У день народження Джей Ло була разом із новим обранцем Беном Аффлеком. Пара чудово провела час на яхті посеред океану. Також виконавиця влаштувала спекотну фотосесію та похизувалася спортивною фігурою.

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Нові фото Джей Ло

Дженніфер оприлюднила декілька знімків, де зображена на борту яхти. Вона одягнула рожево-жовтий купальник, що складався з відвертого бюстгальтера та трусиків на зав'язки, які підкреслили усі форми бездоганного тіла, випнули пишні груди.

Гарячий образ знаменитості доповнив довгий і яскравий пляжний халат-парео та капелюх оливкового кольору. Серед прикрас Джей Ло обрала численні золоті ланцюжки та розкішну каблучку від Dolce & Gabbana.

Волосся співачка зібрала у пучок ззаду, залишивши лише декілька пасм, які гарно спадали на обличчя. У макіяжі зробила акцент на очах, які підкреслила чорним олівцем, а на губи нанесла помаду нюдового кольору.



Дженніфер Лопес у купальнику від Valentino / Фото з інстаграму Джей Ло



Дженніфер Лопес у купальнику від Valentino / Фото з інстаграму Джей Ло



Дженніфер Лопес у купальнику від Valentino / Фото з інстаграму Джей Ло

З нагоди 52-річчя артистки редакція Showbiz 24 готувала добірку її найгарячіших фото, які з'являлися в мережі. Провокативні кадри, які публікувала Джей Ло, можна переглянути тут.