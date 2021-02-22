Дженніфер Лопес захопила ніжним образом у білій блузці: відео з Домінікани

Голлівудська акторка і співачка Дженніфер Лопес знімається у комедійному фільмі Shotgun Wedding. Зйомки відбуваються в Домінікані. Разом з дітьми та помічниками зірка зупинилася в розкішній віллі на узбережжі моря та показала витончений образ на просторій терасі.

На вихідних Джей Ло відпочила від постійних зйомок і насиченого графіку та присвятила час собі та дітям. Сім'я зупинилась в елітній 5-зірковій віллі посеред тропічного лісу з виглядом на Карибське море. На терасі зірка зняла короткий ролик, поділившись з багатомільйонною аудиторією гарним настроєм.

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Ніжний образ Дженніфер Лопес

Зірка обрала легкий літній look. Вона постала перед камерою в повітряній білій сорочці з об'ємними рукавами, розстебнувши ґудзики в зоні декольте. Дженніфер Лопес підібрала під блузку світлий низ та численні золоті аксесуари – великі сережки-кільця, браслети, каблучки з діамантами та ланцюжки на шию. Волосся вона вклала у вишукані локони та зробила легкий денний макіяж.

Акторка випромінювала радість і щиро усміхалась на камеру. Вона показала шанувальникам не лише позитивну себе, а й фантастично красивий вид з вілли в Домінікані. За добу відео переглянули 1,8-мільйона користувачів.

Нагадаємо, у комедійній стрічці Shotgun Wedding Дженніфер Лопес мала б зніматися з американським актором Армі Гаммером. Однак після того, як колишні коханки звинуватили зірку фільму "Назви мене своїм ім'ям" в канібалізмі та сексуальному насильстві, він відмовився від нової ролі. Йому швидко знайшли заміну. Тепер роль бойфренда Джей Ло зіграє Джош Демел.