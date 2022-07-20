До весілля з Аффлеком: Алекс Родрігес висловився про розрив з Дженніфер Лопес

Днями Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися. Незадовго до весілля про розрив з артисткою висловився її колишній – Алекс Родрігес.

Незадовго до весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека у мережу вийшов випуск одного з подкастів. У ньому взяв участь колишній зірки, спортсмен Алекс Родрігес.

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Що казав Алекс Родрігес про розрив з Лопес

У випуску Алекс Родрігес прокоментував відносини з Дженніфер Лопес. Він сказав, що не шкодує ні про стосунки з нею, ні про розставання.

Ми чудово провели час. Що важливіше, ми завжди ставимо дітей на перший план у всьому, що ми робимо. Ось що я скажу тобі про Дженніфер, і я говорив про це з деяким з моїх колег тут днями: вона найталановитіша людина, яку я коли-небудь мав поруч, найпрацьовитіша,

– вразив бейсболіст.

"І я думаю, що вона найкраща виконавиця, яка є у сучасному світі", – продовжив засипати компліментами співачку чоловік.

Алекс Родрігес додав, що задоволений життям після розриву з Лопес: "Ніколи не відчував себе щасливішим і здоровішим".

, 16 липня Дженніфер Лопес і Бен Аффлек отримали свідоцтво про шлюб у штаті Невада, а згодом зіграли таємне весілля в Лас-Вегасі. Артистка назвала це свято весіллям її мрії.

Додамо, що й раніше Алекс Родрігес лише з вдячністю висловлювався про колишню кохану й наречену. "Я мав 5 років неймовірного життя та партнерства. За цей час я й доньки багато чому навчилися". Втім, спортсмен ще не коментував її стосунки чи одруження з Беном Аффлеком.