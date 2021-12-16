Дженніфер Лопес розізлилась на Бена Аффлека через інтерв'ю про колишню дружину, – ЗМІ

Нещодавнє інтерв'ю Бена Аффлека про те, що його колишній шлюб був причиною алкоголізму викликало бурхливу реакцію в мережі. Інсайдери повідомляють, що навіть Дженніфер Лопес була обурена висловлюваннями бойфренда.

У мережі різко негативно відреагували на слова Бена Аффлека про його шлюб. Актора звинуватили в тому, що він не може визнати своєї провини у появі надмірної пристрасті до алкоголю. Як виявилося, не лише користувачі соціальних мереж засудили зірку.

Важливо Опинився у пастці, – Бен Аффлек назвав несподівану причину своєї алкогольної залежності

Як Дженніфер Лопес відреагувала на інтерв'ю

Як повідомляють інсайдери, виконавиця також залишилась незадоволеною висловлюваннями бойфренда. Тим паче, що хвиля критики частково заторкнула і її саму.

Лопес розлючена. Вона виявилася втягнутою в це, тому що зустрічається з ним. Вона не хоче мати з цим справу… Вона познайомилася з Дженніфер Гарнер. Намагається краще пізнати її та дітей Бена… Це необачно та безцеремонно з його боку,

– повідомило джерело.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес начебто обіцяли один одному не говорити публічно про колишні стосунки. Тому співачка розізлилась ще й тому, що актор не стримав обіцянку.

Що сказав в інтерв'ю Бен Аффлек

У розмові з журналістом артист заявив, що почувався нещасним у шлюбі з Дженніфер Гарнер. Через це він нібито й почав випивати.

Я почав пити тому, що опинився в пастці... Я думав – не можу піти через своїх дітей, але я незадоволений, що мені робити? Я випив пляшку віскі й заснув на кушетці, що не стало вирішенням проблеми. Наш шлюб зруйнувався, ми не могли його врятувати,

– сказав чоловік.

Додамо, що вчора Дженніфер Лопес і Бен Аффлек потрапили в об'єктиви папараці, коли разом вирушали на зйомки. Вони демонстрували бездоганні стосунки й не виглядали роздратованими. Тож, ймовірно, пара вже помирилась.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото Getty Images