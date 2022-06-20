Дженніфер Лопес публічно заявила, що її 14-річна донька – небінарна особа

Під час концерту на стадіоні у Лос-Анджелесі американська співачка Дженніфер Лопес оголосила, що її 14-річна донька Емма є небінарною персоною. Вона називала її займенником "вони" перед кількатисячною публікою.

Ще кілька років тому Дженніфер Лопес співала на сцені разом зі своєю донькою Еммою, проте тоді вона одягала рожеві сукні та мала довше волосся. Останнім часом дівчинка з'являлась на публіці з короткою стрижкою та у великому хлопчачому одязі. Проте ні зіркова матуся, ні сама дівчинка не коментували її імідж.

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Але днем раніше Джей Ло виступала на концерті з дівчинкою та виконала спільну композицію "A Thousand Years" Крістіни Перрі. Зі сцени артистка зробила камінг-аут дівчинки, назвавши її "вони" та "їх", а не "вона" та "її" – саме такі займенники використовують небінарні люди.

небінарний гендер не входить у бінарну систему чоловічої або жіночої ідентичностей. Такі люди не ідентифікують себе із гендером, який був у них при народженні, а воліють обрати його самостійно. Небінарні люди також можуть мати два або більше гендерів, або ж зовсім їх не мати. Така гендерна ідентичність відокремлена від сексуальної чи романтичної орієнтації, а небінарні люди мають різноманітну сексуальну орієнтацію.

Востаннє ми виступали разом на такому великому стадіоні, як цей, і я прошу їх співати зі мною весь час, але вони не хочуть. Це дуже знакова подія, адже вони дуже зайняті. Вони дорого мені дісталися, але коштують кожного пенні, бо вони – мій улюблений партнер у дуетах усіх часів,

– заявила співачка про свою 14-річну доньку.

Зазначимо, що Лопес виступила з Еммою вперше після шоу Super Bowl у 2020 році, на основі якого було знято фільм про зірку компанією Netflix – Halftime. Емма народилася у шлюбі Дженніфер Лопес зі співаком Марком Ентоні. У дівчинки є брат Макс, вони двійнята. Джей Ло та Марк Ентоні розлучилися у 2011 році після семи років сімейного життя. Зараз артистка перебуває у стосунках з Беном Аффлеком.



Донька Емма – праворуч від Джей Ло / Фото з соцмереж