Еще несколько лет назад Дженнифер Лопес пела на сцене вместе со своей дочерью Эммой, однако тогда она одевала розовые платья и имела длинные волосы. В последнее время девочка появлялась на публике с короткой стрижкой и в большой мальчишеской одежде. Однако ни звездная мамочка, ни сама девочка не комментировали ее имидж.

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Но днем ранее Джей Ло выступала на концерте с девочкой и исполнила совместную композицию "A Thousand Years" Кристины Перри. Со сцены артистка сделала каминг-аут девочки, назвав ее "они" и "их", а не "она" и "ее" – именно такие местоимения используют небинарные люди.

Справка: небинарный гендер не входит в бинарную систему мужской или женской идентичности. Такие люди не идентифицируют себя с гендером, который был у них при рождении, а предпочитают выбрать его самостоятельно. Небинарные люди также могут иметь два или более гендеров, или совсем их не иметь. Такая гендерная идентичность отделена от сексуальной или романтической ориентации, а небинарные люди имеют разную сексуальную ориентацию.

В последний раз мы выступали вместе на таком большом стадионе, как этот, и я прошу их петь со мной все время, но они не хотят. Это очень знаковое событие, они ведь очень заняты. Они дорого мне достались, но стоят каждого пенни, потому что они – мой любимый партнер в дуэтах всех времен,

– заявила певица о своей 14-летней дочери.

Отметим, что Лопес выступила с Эммой впервые после шоу Super Bowl в 2020 году, на основе которого был снят фильм о звезде компанией Netflix – Halftime. Эмма родилась в браке Дженнифер Лопес с певцом Марком Энтони. У девочки есть брат Макс, они близнецы. Джей Ло и Марк Энтони развелись в 2011 году после семи лет семейной жизни. Сейчас артистка находится в отношениях с Беном Аффлеком.



Дочь Эмма – справа от Джей Ло / Фото из соцсетей