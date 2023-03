Дженніфер Лопес показалась без макіяжу і засвітила особливу прикрасу: миле відео

Американська акторка Дженніфер Лопес поділилась новим відео, у якому позувала без макіяжу. Також у ролику вона продемонструвала особливу прикрасу.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилась новим роликом на особистій сторінці. У відео вона постала щойно з душу – у білосніжному халаті та з рушником на голові.

До теми Надія Матвєєва травмувалася на зйомках і ввійшла в кадр з розсіченим лобом: відео

Дженніфер Лопес показалась без макіяжу

Зірка прорекламувала шанувальникам засіб для обличчя від свого бренду, завдяки якому шкіра набуває природного блиску. Дженніфер позувала повністю без макіяжу, але, ймовірно, з фільтрами.

Шанувальники також помітили особливий аксесуар на шиї Лопес. Так, зірка постала із золотою підвіскою, що мала невеликі літери BEN та сердечко. Схоже, ця прикраса є особливою для артистки.



Джей Ло / Скриншот з відео

Дженніфер Лопес без макіяжу: відео

Шанувальники оцінили особливу прикрасу виконавиці й засипали її компліментами:

"Все, що я бачу – це підвіска BEN";

"Вона виглядає молодшою без макіяжу";

"Маєш чудовий вигляд";

"Чорт, маєш хороший вигляд без макіяжу";

"Ти надзвичайно красива".

Утім, багато хто розкритикував зірку за те, що вона використала фільтр для реклами свого продукту:

"Люблю Джей Ло, але відео однаково має фільтр";

"Ця жінка використовує фільтр на своєму відео, а потім хоче показати дешевий засіб для догляду за шкірою як причину її "природного сяйва"";

"Хтось помітив, як змінився фільтр, коли вона махнула рукою біля обличчя на початку відео?".

, що підвіска з іменем коханого – не єдина особлива прикраса Дженніфер Лопес. На її обручці зі смарагдом є напис – "Not. Going. Anywhere" (Не йду нікуди). Таку фразу Бен Аффлек використовував у листуваннях з нею після того, як зірки відновили спілкування. Схоже, зіркова пара полюбляє символізм.