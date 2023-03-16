Дженніфер Лопес показалась без макіяжу і засвітила особливу прикрасу: миле відео
Джерело:Дженніфер Лопес
Американська акторка Дженніфер Лопес поділилась новим відео, у якому позувала без макіяжу. Також у ролику вона продемонструвала особливу прикрасу.
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилась новим роликом на особистій сторінці. У відео вона постала щойно з душу – у білосніжному халаті та з рушником на голові.
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Дженніфер Лопес показалась без макіяжу
Зірка прорекламувала шанувальникам засіб для обличчя від свого бренду, завдяки якому шкіра набуває природного блиску. Дженніфер позувала повністю без макіяжу, але, ймовірно, з фільтрами.
Шанувальники також помітили особливий аксесуар на шиї Лопес. Так, зірка постала із золотою підвіскою, що мала невеликі літери BEN та сердечко. Схоже, ця прикраса є особливою для артистки.
Дженніфер Лопес без макіяжу: відео
Шанувальники оцінили особливу прикрасу виконавиці й засипали її компліментами:
- "Все, що я бачу – це підвіска BEN";
- "Вона виглядає молодшою без макіяжу";
- "Маєш чудовий вигляд";
- "Чорт, маєш хороший вигляд без макіяжу";
- "Ти надзвичайно красива".
Утім, багато хто розкритикував зірку за те, що вона використала фільтр для реклами свого продукту:
- "Люблю Джей Ло, але відео однаково має фільтр";
- "Ця жінка використовує фільтр на своєму відео, а потім хоче показати дешевий засіб для догляду за шкірою як причину її "природного сяйва"";
- "Хтось помітив, як змінився фільтр, коли вона махнула рукою біля обличчя на початку відео?".