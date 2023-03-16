З Надією Матвєєвою трапився неприємний інцидент під час зйомок для одного з українських телеканалів. Ведуча не розповіла, як травмувалася, але показала, що в кадр увійшла з розсіченим лобом.

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Надія Матвєєва ввійшла в кадр з розсіченим лобом

З відео, яке опублікувала Надія Матвєєва, видно, що травму вона отримала, коли була вже готова до ефіру – з макіяжем, зачіскою. Хтось з команди намагався зупинити кров вологими серветками, а візажисти та hair-стилісти почаклували над її образом так, що розсічення стало майже непомітним. Ведуча все одно ввійшла в кадр і відзняла кулінарний випуск з усмішкою.

"Один день мого життя", – лаконічно підписала Надія Матвєєва.

У коментарях одні назвали це піаром, бо "навіщо виставляти напоказ одну маленьку подряпинку", а інші підтримали й наголосили на сильній енергетиці телеведучої: