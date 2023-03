Дженнифер Лопес показалась без макияжа и засветила особое украшение: милое видео

Американская актриса Дженнифер Лопес поделилась новым видео, в котором позировала без макияжа. Также в ролике она продемонстрировала особое украшение.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась новым роликом на личной странице. В видео она предстала только с душа – в белоснежном халате и с полотенцем на голове.

Дженнифер Лопес показалась без макияжа

Звезда прорекламировала поклонникам средство для лица от своего бренда, благодаря которому кожа приобретает естественный блеск. Дженнифер позировала полностью без макияжа, но, вероятно, с фильтрами.

Почитатели также заметили особый аксессуар на шее Лопеса. Да, звезда предстала с золотой подвеской, имевшей небольшие буквы BEN и сердечко. Похоже, это украшение особенно для артистки.



Джей Ло / Скриншот с видео

Дженнифер Лопес без макияжа: видео

Поклонники оценили особое украшение исполнительницы и засыпали ее комплиментами:

"Все, что я вижу – это подвеска BEN";

"Она выглядит младше без макияжа";

"Имеешь великолепный вид";

"Черт, хороший вид без макияжа";

"Ты очень красивая".

Впрочем, многие раскритиковали звезду за то, что она использовала фильтр для рекламы своего продукта:

"Люблю Джей Ло, но видео все равно имеет фильтр";

"Эта женщина использует фильтр на своем видео, а затем хочет показать дешевое средство по уходу за кожей как причину ее "естественного сияния"";

"Кто-то заметил, как изменился фильтр, когда она махнула рукой у лица в начале видео?"

, что подвеска с именем любимого – не единственное особое украшение Дженнифер Лопес. На ее обручальном кольце с изумрудом есть надпись – "Not. Going. Anywhere" (Не ухожу никуда). Такую фразу Бен Аффлек использовал в переписках с ней после того, как звезды возобновили общение. Похоже, звездная пара любит символизм.