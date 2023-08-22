Дженніфер Лопес привітала Бена Аффлека з річницею весілля: фото, яких не було в мережі
Джерело:Дженніфер Лопес
Минув рік, як Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно стали подружжям. З цієї нагоди зірка поділилась ексклюзивними фото.
Американська співачка Дженніфер Лопес поділилась на своїй сторінці фото, яких ще не було в мережі. Це кадри з весілля з Беном Аффлеком.
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Джей Ло і Бен Аффлек відзначили річницю шлюбу
20 серпня зіркове подружжя відсвяткувало річницю весілля. Дженніфер Лопес поділилась зворушливим зверненням до чоловіка.
Рік тому, в цей день. Дорогий Бене, сиджу наодинці з собою і дивлюся на свою обручку. Почуваюся сповненою почуттів, моєму серцю хочеться співати. Як ми прийшли до цього, без перемотування. Боже мій, це моє життя,
– написала знаменитість.
Лопес опублікувала архівні знімки з весілля, яких не бачили шанувальники. Це кадр, як Бен Аффлек несе дружину на руках, а також знімок на тлі святкових феєрверків.
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото з інстаграму Джей Ло
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото з інстаграму Джей Ло
Що відомо про весілля пари
- Попри розрив близько 20 років тому Дженніфер Лопес та Бен Аффлек возз'єдналися у 2021 році. Весною 2022 року вони вдруге заручилися.
- Подружжя одружилося у Лас-Вегасі 16 липня, провівши цей день лише удвох. Після цього новоспечене подружжя побувало у романтичній весільній подорожі в Парижі.
- Але на цьому скромному святкуванні знаменитості не зупинилися. 19 серпня вони організували триденне святкування, на яке завітали зіркові гості. Дженніфер приміряла три весільні сукні.