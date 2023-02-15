Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зробили парні тату: співачка показала фото

Зіркове подружжя Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову замилували мережу ніжними спільними фото. Крім того, щоб увічнити свої почуття одне до одного, пара зробила парні тату на тілі.

Співачка Джей Ло показала, що вони безмежно закохані. На сторінці в соцмережі 53-річна артистка опублікувала нові фото, якими повідомила, що вони зробили парні татуювання на честь одне одного.

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Які тату зробила зіркова пара

Цікаво, що у Дженніфер Лопес тату у вигляді знаку нескінченності, пронизаного стрілою. Артистка зробила його ліворуч під серцем.



Дженніфер Лопес зробила нове тату / Фото з її інстаграму

Водночас у Бена Аффлека теж з'явилося нове тату у вигляді двох переплетених стріл з першими літерами свого та коханої імен. Проте визначити розташування тату складно – по фото важко зрозуміти, де саме він його набив. Фани впевнені, що актор теж зробив татуювання під серцем.



Бен Аффлек зробив тату / Фото з інстаграму Джей Ло

Джей Ло написала, що таким чином подружжя відсвяткувало День святого Валентина. "Обов'язки назавжди", – лаконічно підписала кадри Лопес.

Дженніфер Лопес опублікувала спільні фото

Окрім того, зірка поділилася новими милими світлинами з повсякденного життя з Беном, на яких вони дуже щасливими.

Спільні фото Дженніфер Лопес і Бена Аффлека / Фото з соцмереж

Раніше артистка Дженніфер Лопес показала кадри зі свого весілля. Вона опублікувала відео, в якому підсумувала весь 2022 рік та згадала найкращі моменти у фото.

Додамо, що після скромної церемонії в Лас-Вегасі Дженніфер та Бен відправилися у невелику романтичну подорож до Парижу. Та вже 19 серпня вони розпочали масштабне триденне святкування, на яке завітали сім'я та зіркові гості.