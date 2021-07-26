Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відпочивають у Франції: фото з розкішної яхти

Голлівудські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек більше не приховують своїх стосунків. Знаменитості відпочивають на півдні Франції. В Сен-Тропе вони насолоджуються романтичними канікулами на яхті, вартість якої становить 130 мільйонів доларів.

24 липня Джей Ло відсвяткувала день народження. Саме тоді у своєму інстаграмі вона поширила декілька фото й офіційно оголосила про возз'єднання з Беном Аффлеком. Тепер стало відомо, що закохані разом проводять відпустку у Франції.

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Джей Ло та Бен Аффлек у Франції

Тепер до зіркової пари ще більше прикута увага публіки, тому папараці стежать за життям Дженніфер і Бена. Акторів сфотографували, коли вони цілувалися та обіймалися під час ранкової водної прогулянки.

Джей Ло постала перед обранцем у жакардовій мінісукні в стилі печворк від елітного бренду Dolce & Gabbana. Спокусливе вбрання вона поєднала з чорними босоніжками на високих підборах. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. Довершила look сонцезахисними окулярами.

Видання The Daily Mail повідомляє, що знаменитості орендували яхту, вартість якої становить 130 мільйонів доларів. Розкішне судно може розмістити 14 гостей у семи каютах. Також там працює персонал, який складається з 27 осіб. На цій яхті є все, що потрібно для релаксу: басейн, тренажерний зал, кабінети косметолога та масажиста, кінотеатр і навіть вертолітний майданчик.

Невідомо, скільки коштує оренда такої яхти, оскільки ціну можна дізнатися лише через конфіденційні запити.