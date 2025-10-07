Він виступив виконавчим продюсером фільму. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People.
Колишнє подружжя позувало разом перед камерами. На кількох фотографіях Дженніфер Лопес і Бен Аффлек спілкуються на червоній доріжці. Чоловік також поспілкувався з пресою про фільм.
Акторка з'явилась на заході у скульптурній сукні з весняної колекції Гарріса Ріда 2026 року. Свій образ вона доповнила прикрасами. Лопес зібрала волосся ззаду і зробила нюдовий макіяж.
Перед показом Дженніфер представила фільм і подякувала своєму колишньому чоловіку.
Дуже дякую всім, хто був тут сьогодні ввечері. Дякую, Бене, цей фільм не був би знятий без Бена та без Artist Equity. Я прочитала сценарій, я лежала в ліжку і була просто приголомшена. Я просто подумала: невже це може статися саме зараз? Я можу співати, я можу танцювати, я можу грати. Я можу бути кінозіркою старого Голлівуду,
– сказала вона.
Для довідки! Як пише Billboard, "Поцілунок жінки-павука" – екранізація однойменного роману аргентинського письменника Мануеля Пуйча 1976 року. Стрічка вийде в кінотеатрах 10 жовтня.
Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека?
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек познайомились у 2002 році й почали зустрічатися. Вони розірвали заручини у 2004 році та створили власні сім'ї.
У 2004 році акторка одружилась з Марком Ентоні. У 2008 році Дженніфер народила двійнят: сина Макса та дочку Еммі. У 2011 році подружжя оголосило про розлучення. У 2014 році вони офіційно розірвали стосунки.
Після цього Лопес зустрічалася з колишнім танцюристом Каспером Смартом і з колишнім бейсболістом "Нью-Йорк Янкіз" Алексом Родрігесом.
Бен Аффлек почав зустрічатися з акторкою Дженніфер Гарнер у 2004 році. Вони одружились наступного року. Колишні закохані мають трьох дітей: двох доньок і сина.
У 2017 році актори оголосили про розлучення. Після цього Аффлек мав стосунки з телевізійною продюсеркою Ліндсі Шукус і з акторкою Аною де Армас.
У 2021 році Лопес і Аффлен відновили свої стосунки й одружились: камерна церемонія пройшла в Лас-Вегасі у липні 2022 року. Наступного місяця відбулась друга церемонія в Джорджії.
У 2024 році подружжя розлучилось.