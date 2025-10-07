Він виступив виконавчим продюсером фільму. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People.

Колишнє подружжя позувало разом перед камерами. На кількох фотографіях Дженніфер Лопес і Бен Аффлек спілкуються на червоній доріжці. Чоловік також поспілкувався з пресою про фільм.

Акторка з'явилась на заході у скульптурній сукні з весняної колекції Гарріса Ріда 2026 року. Свій образ вона доповнила прикрасами. Лопес зібрала волосся ззаду і зробила нюдовий макіяж.

Перед показом Дженніфер представила фільм і подякувала своєму колишньому чоловіку.

Дуже дякую всім, хто був тут сьогодні ввечері. Дякую, Бене, цей фільм не був би знятий без Бена та без Artist Equity. Я прочитала сценарій, я лежала в ліжку і була просто приголомшена. Я просто подумала: невже це може статися саме зараз? Я можу співати, я можу танцювати, я можу грати. Я можу бути кінозіркою старого Голлівуду,

– сказала вона.

Як пише Billboard, "Поцілунок жінки-павука" – екранізація однойменного роману аргентинського письменника Мануеля Пуйча 1976 року. Стрічка вийде в кінотеатрах 10 жовтня.

Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека?