Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на Page Six.

Ріанна позувала перед камерами у чорному образі. Вона була одягнена у штани й байкерську куртку оверсайз. Співачка взула туфлі на підборах, одягла сонцезахисні окуляри й масивну діамантову каблучку з літерою R.

A$AP Rocky з'явився у тренчі й штанах коричневого кольору, білій сорочці та краватці. Репер доповнив свій образ золотими сережками, сонцезахисними окулярами та каблучкою з помаранчевим сапфіром на мізинці.

Як пише Harper's Bazaar, Ріанна й A$AP Rocky їхали на кабріолеті Rolls-Royce, усміхалися, обіймалися і махали руками. Репер також підвівся в автомобілі, тримаючи у руці якийсь напій.

Ріанна й A$AP Rocky / Фото Getty Images

Коли Ріанна й A$AP Rocky втретє стали батьками?