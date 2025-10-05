Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на Page Six.
Ріанна позувала перед камерами у чорному образі. Вона була одягнена у штани й байкерську куртку оверсайз. Співачка взула туфлі на підборах, одягла сонцезахисні окуляри й масивну діамантову каблучку з літерою R.
A$AP Rocky з'явився у тренчі й штанах коричневого кольору, білій сорочці та краватці. Репер доповнив свій образ золотими сережками, сонцезахисними окулярами та каблучкою з помаранчевим сапфіром на мізинці.
Як пише Harper's Bazaar, Ріанна й A$AP Rocky їхали на кабріолеті Rolls-Royce, усміхалися, обіймалися і махали руками. Репер також підвівся в автомобілі, тримаючи у руці якийсь напій.
Ріанна й A$AP Rocky / Фото Getty Images
Коли Ріанна й A$AP Rocky втретє стали батьками?
Нагадаємо, що Ріанна й A$AP Rocky втретє стали батьками 13 вересня. У пари народилася дівчинка, яку вони назвали Рокі Айріш Майєрс. Радісною звісткою співачка поділилась 25 вересня.
Закохані перебувають у стосунках уже понад п'ять років. Вони виховують ще двох синів.