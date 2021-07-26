Вартістю 130 мільйонів доларів: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек орендували яхту Ахметова, – ЗМІ
Джерело:The Daily Mail
Знаменита зіркова пара Дженніфер Лопес та Бена Аффлека відпочиває у Франції. Співачка відсвяткувала день народження на розкішній яхті, яка нібито належить олігарху Рінату Ахметову.
24 липня американська виконавиця Дженніфер Лопес святкувала 52-річчя. З нагоди дня народження вона відправилась на південь Франції разом з бойфрендом Беном Аффлеком.
Зверніть увагу Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відпочивають у Франції: фото з розкішної яхти
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек орендували яхту Ахметова
Зіркова пара прибула у Сан-Тропе. Там вони орендували 85-метрову розкішну яхту Valerie, вартість якої становить 130 мільйонів доларів. За інформацією західних ЗМІ, ця яхта належить відомому українському олігархові Рінату Ахметову.
Яхта Valerie / Фото Yachtharbour
Що ще відомо про яхту
- Valerie відремонтували у 2019 році. Тоді її виставили на продаж і для оренди за допомогою сервісу Dynamiq Brokerage.
- Судно може прийняти 17 гостей у 9 каютах. Там є 27 працівників персоналу.
- На яхті є тераса, 6-метровий басейн, тренажерний зал, кабінети косметолога та масажиста, кінотеатр і вертолітний майданчик.
- На верхніх палубах можна переглянути фільм в кінотеатрі, а також насолоджуватися відпочинком в холі.
Яхта Valerie / Фото Yachtharbour
Яхта Valerie / Фото Yachtharbour
Зазначимо, що саме у свій день народження Дженніфер Лопес офіційно оголосила про стосунки з Беном Аффлеком, опублікувавши фото їхнього поцілунку. Кадр миттєво підкорив мережу.