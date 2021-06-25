Сказала б з гордістю, – Дженніфер Еністон відповіла на чутки про секс з Девідом Швіммером

Не так давно знамениті зірки серіалу "Друзі" зізналися, що були закохані один в одного. Та в Дженніфер Еністон та Девіда Швіммера не було жодних стосунків поза проєктом, зокрема інтимних.

Зірки культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та Девід Швіммер, які виконували ролі Рейчел та Росса, нещодавно зізналися, що були сильно закоханими один в одного. Почуття в пари виникли під час зйомок першого сезону.

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Чи мали інтимні стосунки Еністон та Швіммер

Після цієї новини шанувальники зірок вибухнули реакцією в мережі. Фанати почали підозрювати пару в ймовірних стосунках.

Та Дженніфер Еністон зізналась, що ніколи не мала жодних стосунків зі Швіммером. Вони не цілувалися та не мали інтимних стосунків.

Я б з гордістю сказала, що спала зі Швіммером, якби це трапилося. Але ні,

– відповіла акторка.

Зазначимо, що й під час зізнання про закоханість Девід зазначив, що не мав стосунків з Дженніфер поза серіалом: "Ми розійшлися, як у морі кораблі, тому що один з нас постійно був у стосунках, і ми ніколи не перетинали цю межу. Ми поважали це".

Перший поцілунок пари також відбувся під час зйомок. Еністон зізналась, що всі почуття вони переспрямували на персонажів – Рейчел та Росса.

Перший поцілунок Рейчел та Росса у серіалі "Друзі": дивіться відео онлайн