Дженніфер Еністон відмовилась спілкуватись з друзями-антивакцинаторами

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон поділилась, що обірвала зв'язки зі своїми колишніми друзями, які бояться або не хочуть вакцинуватись від COVID-19. Зірка переконана, що публічні персони повинні інформувати людей про щеплення, а не боятись їх.

Еністон вирішила для себе, що не буде витрачати час на людей, які ігнорують науку. Вона перестала переконувати когось у вакцинації, тому після кількох невдалих спроб щось довести викреслила людей із життя.

До слова Apple видалила з App Store додаток для знайомств антивакцинаторів



Все ще є багато людей, які виступають проти вакцинації або просто не прислухаються до фактів. Це справжня ганьба,

– констатувала зірка серіалу "Друзі".

Дженніфер додала, що у публічних персон є моральний та професійний обов'язок інформувати громадськість про перебіг роботи і те, що вони зробили щеплення. Але вона зрозуміла, що їхня точка зору часто опирається на страху замість того, аби оперувати реальними фактами.

"Кожен має право на власну думку, але ці думки часто ґрунтуються ні на чому, крім страху або пропаганди", – підсумувала Дженніфер Еністон.

Як Дженніфер Еністон підтримувала світ в час пандемії