Дженніфер Еністон відмовилась спілкуватись з друзями-антивакцинаторами
Джерело:InStyle
Голлівудська акторка Дженніфер Еністон поділилась, що обірвала зв'язки зі своїми колишніми друзями, які бояться або не хочуть вакцинуватись від COVID-19. Зірка переконана, що публічні персони повинні інформувати людей про щеплення, а не боятись їх.
Еністон вирішила для себе, що не буде витрачати час на людей, які ігнорують науку. Вона перестала переконувати когось у вакцинації, тому після кількох невдалих спроб щось довести викреслила людей із життя.
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Все ще є багато людей, які виступають проти вакцинації або просто не прислухаються до фактів. Це справжня ганьба,
– констатувала зірка серіалу "Друзі".
Дженніфер додала, що у публічних персон є моральний та професійний обов'язок інформувати громадськість про перебіг роботи і те, що вони зробили щеплення. Але вона зрозуміла, що їхня точка зору часто опирається на страху замість того, аби оперувати реальними фактами.
"Кожен має право на власну думку, але ці думки часто ґрунтуються ні на чому, крім страху або пропаганди", – підсумувала Дженніфер Еністон.
Як Дженніфер Еністон підтримувала світ в час пандемії
- На початку пандемії у березні 2020 року акторка однією з перших публічно дякувала лікарям, які борються з недугою;
- Коли з'являлись перші хворі серед медичного персоналу, Еністон вийшла у прямий ефір та з'єдналась по відеозв'язку з медсестрою, аби підтримати її;
- Впродовж всієї пандемії Еністон закликала прихильників носити маски у громадських місцях, подаючи сама усім приклад;
- Вона також публікувала фото свого близького друга, який хворів на COVID-19 та мав ускладнення. Так зірка хотіла продемонструвати небезпеку захворювання;
- У травні 2021 року Еністон поділилась, що двічі вакцинувалась від коронавірусу і закликала усіх зробити те ж саме.