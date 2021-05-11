У джемпері кольору бузка: Єлизавета II провела онлайн-зустріч та показала свої дитячі фото

Після втрати чоловіка принца Філіпа британська королева швидко повернулась до королівських обов'язків. Вона вже двічі провела онлайн-зустрічі і виглядала дуже позитивною. По відеозв'язку вона поспілкувалась із президентом Королівського товариства рятувальників.

Для онлайн-події Єлизавета II одягнула класичний весняний образ, який припав до душі багатьом шанувальникам. Вона обрала блузу блакитного кольору, комір якої виставила поверх горловини фіолетового кардигану на ґудзиках. За низ королева обрала спідницю у чорно-білу клітинку. Головною родзинкою її образу стали улюблене кольє з перлів та сережки.

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Обличчя жінки було підведене ніжним макіяжем, а зачіска – ніжно укладена. Під час трансляції розмови можна було побачити, що Єлизавета II на публіці зберігає чудовий позитивний дух, багато усміхається та легко підтримує розмову. Робочий дзвінок відбувся із Віндзорського замку, який вже давно став постійною резиденцією королеви з початку карантину.

Про що спілкувалась Єлизавета II по відеоз'язку?

Відомо, що онлайн-зустріч королеви та інших співрозмовників була присвячена темі збереженню життя за здоров'я людей, які можуть зазнати небезпеки у воді. Її Величність мала розмову із представниками Королівського товариства порятунку життя – організації для запобігання утопленню. Організація працює у 30 країнах Співдружності, аби поширювати інформації про безпеку на воді.

Королева зокрема розповіла, що у 14-річному віці отримала нагороду за порятунок життя – "Молоде дихання". У відеоролику можна побачити архівні кадри з 1941 року, як вона у дитинстві плаває у басейні.

Варто додати, що це був другий "вихід" Єлизавети II на публіку після смерті принца Філіпа – чоловік помер 9 квітня 2021 року.