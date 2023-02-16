Така сама у Шварценеггера, – Kalush подарували зірці "Гри престолів" Глісону рожеву панаму

Зірка "Гри престолів" Джек Глісон навідався до України та взяв участь у благодійному кіноінтенсиві. Там з'явився й КилимМен з гурту Kalush, який подарував акторові рожеву панаму.

Ірландський актор Джек Глісон вперше завітав сьогодні до Києва. Зірка "Гри престолів" взяв участь у благодійному кіноінтенсиві, на якому англомовні українські актори працювали над сценою з "Гри престолів".

Дивіться також Джек Глісон вже прибув до України – перше фото з зіркою "Гри престолів"

КилимМен подарував Глісону рожеву панаму

У залі був і представник гурту Kalush Orchestra – КилимМен. Він подякував Джекові за підтримку та подарував йому оригінальну рожеву панамку.

Я хотів подякувати тобі особисто за те, що ти в такі тяжкі часи приїздиш до України та ділишся досвідом з нашими акторами та підтримуєш Україну. А також у нас є традиція дарувати наші оригінальні панами. Це тобі, така сама в Арнольда Шварценеггера,

– сказав КилимМен.

Ще дві панами чорного кольору КилимМен вручив помічникам Джека Глісона, які разом з ним приїхали до України. До слова, актор зізнався Килиму, що хотів би такий костюм, як у нього, та той відповів: "На жаль, це не є одяг, я такий народився".



КилимМен подарував панаму Джеку Глісону / Скриншот з відео