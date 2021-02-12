Американський артист Джастін Тімберлейк публічно вибачився перед Брітні Спірс та Джанет Джексон. Співака раніше звинуватили в сексизмі та мізогінії. Він визнав, що "зазнав невдачі".

Відомий американський співак Джастін Тімберлейк публічно вибачився перед колишньою дівчиною й артисткою Брітні Спірс та Джанет Джексон.

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Джастін Тімберлейк вибачився перед Брітні Спірс і Джанет Джексон

Зірка опублікував допис, де пояснив, що бачив усі коментарі, теги та повідомлення із зверненнями до нього. Він написав, що йому дуже шкода, що деякі його дії сприяли виникненню проблем, а висловлення були неправильними.

Я розумію, що зазнав невдачі в ці моменти та в багатьох інших, і отримав вигоду від системи, яка виправдовує жінконенависництво та расизм. Я особливо хочу вибачитися перед Брітні Спірс і Джанет Джексон, тому що я піклуюся про цих жінок і поважаю їх, і я знаю, що "провалився",

– зізнався Джастін Тімберлейк.

Артист додав, що індустрія є недосконалою. Вона зачасту, на думку співака, привілеює чоловіків і дає їм більше можливості для успіху. Джастін зазначив, що йому не потрібно було ігнорувати ці проблеми. Але він буде намагатися ставати кращим.

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За що вибачається Джастін Тімберлейк

Вибачення співака пов'язані з подіями, що стались близько 15-20 років тому.