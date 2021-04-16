Джастін Теру показав торс на обкладинці журналу з улюбленим собакою: пікантне фото

Поява американського актора Джастіна Теру на обкладинці журналу Esquire стала справжньою несподіванкою для фанатів. Зірка дав не лише інтерв'ю виданню, а й знявся у стильній і дещо пікантній фотосесії.

49-річний актор та зірка стрічок "Залишки" та "Оголена спокуса" знявся для нового випуску видання у компанії свого домашнього улюбленця – пітбуля Куму. Для обкладинки фото він одягнув свої улюблені вінтажні штани, оголивши торс. У мускулистих руках чоловік ніжно тримав свого чотирилапого друга.

До слова Джастін Теру розповів про стосунки з Дженніфер Еністон після розриву



Джастін Теру із собакою Кума / Фото Esquire

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Що відомо про собаку Теру?

Перебуваючи у шлюбі з Дженніфер Еністон три року тому, пара мала чотирьох собак, які після розлучення залишились з акторкою в Лос-Анджелесі.

Теру не зміг бути без улюбленця у Нью-Йорку і взяв з притулку собаку з непростою долею. Рятувальники знайшли собаку кілька років тому після урагану Гарві. Собака був на межі життя і смерті, і вже перебував за крок до евтаназії. Але саме в той час Теру шукав для себе друга і випадково побачив його у притулку Chance of Bloom, звідки згодом і забрав.

Вони стали друзями "не розлий вода" і завжди проводять час разом. Разом із Кумою Джастін навіть прийшов на церемонію вручення премії Best Friends Animal Society's Benefit (2019) у Лос-Анджелесі, на якій вшановували найголовніших зіркових захисників безпритульних тварин, зокрема, і Джастіна Теру.