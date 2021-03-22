Джанлука Ваккі показав, як 3-місячна донечка кусає його за ніс: відео розчулило мережу

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі вкотре потішив шанувальників миловидними кадрами маленької донечки. Він показав, як 3-місячна Блу Єрусалима кусає його за ніс.

53-річний мільйонер обожнює свого первістка. Він намагається якомога більше часу проводити з донечкою. Чоловік часто поширює фото та відео, де показує свою крихітку.

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Нове відео Джанлуки Ваккі з донькою

Зірковий татусь оприлюднив зворушливий ролик. Маленька Блу Єрусалима лежала в кріслі-гойдалці та кусала Джанлуку за ніс. Відео вийшло дуже кумедним та водночас милим. Така публікація розчулила прихильників мільйонера.

"Їй подобається кусати тата", – з ніжністю написав Ваккі під відео.

Зазначимо, Джанлука Ваккі активно розвиває свою сторінку в інстаграмі. Він часто поширює танцювальні ролики, а після народження доньки в мережі з'являться все більше кадрів з крихіткою.

Миловидні кадри Джанлуки Ваккі та його доньки Блу Єрусалими: